В Казахстане провели операции по трансплантации донорских органов двум пациентам

В Казахстане успешно были выполнены операции по трансплантации донорских органов двум пациентам, находившимся в листе ожидания на пересадку органов.

В Казахстане успешно были выполнены операции по трансплантации донорских органов двум пациентам, находившимся в листе ожидания на пересадку органов.

Как передает Report, об этом cообщают казахстанские СМИ.

Донором стал мужчина 45 лет из Алматинской области, у которого врачи констатировали смерть головного мозга. Родные донора дали согласие на донорство органов.

Были провели две операции: в Центре Сердца осуществили пересадку легких, а в Центре Материнства и Детства была проведена пересадка почки 17-летнему подростку.

В НИИ кардиологии внутренних болезней выполнили операцию по пересадке донорского сердца 43-летнему пациенту, которому ранее было имплантировано механическое устройство поддержки кровообращения LVAD. Это была вторая трансплантация сердца, которую провели в Алматы.