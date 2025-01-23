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В Казахстане провели операции по трансплантации донорских органов двум пациентам

В Казахстане провели операции по трансплантации донорских органов двум пациентам В Казахстане успешно были выполнены операции по трансплантации донорских органов двум пациентам, находившимся в листе ожидания на пересадку органов.
В регионе
23 января 2025 г. 10:29
В Казахстане провели операции по трансплантации донорских органов двум пациентам

В Казахстане успешно были выполнены операции по трансплантации донорских органов двум пациентам, находившимся в листе ожидания на пересадку органов.

Как передает Report, об этом cообщают казахстанские СМИ.

Донором стал мужчина 45 лет из Алматинской области, у которого врачи констатировали смерть головного мозга. Родные донора дали согласие на донорство органов.

Были провели две операции: в Центре Сердца осуществили пересадку легких, а в Центре Материнства и Детства была проведена пересадка почки 17-летнему подростку.

В НИИ кардиологии внутренних болезней выполнили операцию по пересадке донорского сердца 43-летнему пациенту, которому ранее было имплантировано механическое устройство поддержки кровообращения LVAD. Это была вторая трансплантация сердца, которую провели в Алматы.

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