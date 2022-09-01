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В Казахстане пройдут досрочные президентские выборы

В Казахстане пройдут досрочные президентские выборы Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью.
В регионе
1 сентября 2022 г. 10:18
В Казахстане пройдут досрочные президентские выборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью.

Как передает Report со ссылкой на Kazakhstan Today, президент выдвинул такое предложение на совместном заседании палат парламента.

"Для успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", - сказал Токаев, выступая с посланием народу Казахстана.

Помимо этого президент Казахстана сообщил о необходимости пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента.

"Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено», - добавил он.

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Версия на английском языке Tokayev calls snap presidential elections 
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda növbədənkənar prezident seçkiləri elan olunub

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