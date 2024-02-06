В Казахстане протестировали беспилотники собственного производства

Первые испытания беспилотных летательных аппаратов, разработанных специально для нужд Вооруженных сил Казахстана представителями местных предприятий, прошли на базе воинской части Сил воздушной обороны республики.

Первые испытания беспилотных летательных аппаратов, разработанных специально для нужд Вооруженных сил Казахстана представителями местных предприятий, прошли на базе воинской части Сил воздушной обороны республики.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

"Вся летательная техника оснащена современными средствами видеонаблюдения, датчиками, дальномерами и тепловизорами. На обозрение экспертов были представлены различные летательные аппараты. Беспилотники взлетали в небо с катапульты с помощью натяжения специального резинового бандажа, с места, поднимаясь вертикально как вертолет и продолжая полет как самолет", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что беспилотники создали местные предприятия, причем за короткое время.

"Отечественные компании-производители постарались учесть все требования и запросы военных. Принятие на вооружение беспилотников отечественного производства позволит существенно экономить бюджетные средства, оперативно решать вопросы их последующего обслуживания и модернизации", - подчеркнули в пресс-службе.

После завершения испытаний члены комиссии дали разработчикам беспилотников рекомендации по доработке представленных моделей.