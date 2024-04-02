В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Алма-Атинской области Казахстана.

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Алма-Атинской области Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

"Эпицентр землетрясения расположен в 108 км на восток от города Алма-Ата на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 9,1. Магнитуда MPV - 4,4", - говорится в сообщении. Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

В начале марта жители Алма-Аты почувствовали подземные толчки силой 5 баллов. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 тогда располагался в 31 км на юг от Алма-Аты на территории Казахстана.