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    В Казахстане произошло крушение самолета, двое погибли

    Воздушное судно разбилось в 43 км от Алматы

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Казахстане близ аэродрома Азем разбилось воздушное судно "Технам 2002", погибли двое человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Kazinform, об этом заявили в Комитете гражданской авиации МИР страны.

    Погибли пилот-инструктор и курсант. Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации.

    Аэродром Азем находится на удалении 43 км от Алматы.

    По первоначальным данным, во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета воздушное судно "Технам 2002" упало на удалении 2 км от аэродрома Азем.

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