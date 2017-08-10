В Казахстане произошло крушение самолета, двое погибли

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Казахстане близ аэродрома Азем разбилось воздушное судно "Технам 2002", погибли двое человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Kazinform, об этом заявили в Комитете гражданской авиации МИР страны.

Погибли пилот-инструктор и курсант. Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации.

Аэродром Азем находится на удалении 43 км от Алматы.

По первоначальным данным, во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета воздушное судно "Технам 2002" упало на удалении 2 км от аэродрома Азем.