В Казахстане произошла перестрелка, есть погибший и раненый

В казахстанском городе Конаев произошла перестрелка. Два человека были доставлены в больницу – один из них скончался.

В казахстанском городе Конаев произошла перестрелка. Два человека были доставлены в больницу – один из них скончался.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Казахстан.

Так, в ночь с 26 на 27 июня в городскую многопрофильную больницу города Конаев поступил мужчина с огнестрельным ранением. Бригадой врачей-хирургов и реаниматологов была экстренно проведена операция.

"Мужчина 2000 года рождения, с огнестрельным ранением. Экстренно была проведена операция. Пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии. Состояние здоровья крайне тяжелое", - сообщили врачи.

Первый замглавы МВД Казахстана Марат Кожаев в свою очередь заявил, что все участники конфликта установлены, принимаются меры к их задержанию.