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В Казахстане проходит референдум по изменению Конституции

В Казахстане проходит референдум по изменению Конституции Более 8 тыс. участков для голосования открылись к 07:00 по местному времени (05:00 - бакинское время) на проходящем в Казахстане референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию страны.
В регионе
5 июня 2022 г. 06:45
В Казахстане проходит референдум по изменению Конституции

Более 8 тыс. участков для голосования открылись к 07:00 по местному времени (05:00 - бакинское время) на проходящем в Казахстане референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию страны.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров.

"По состоянию на 07:00 по времени Нур-Султана в 12 регионах 8 089 участков приступили к голосованию", - сказал он. По его словам, также началось голосование на 12 участках при представительствах Казахстана в 10 иностранных государствах.

В соответствии с границами часовых поясов в Казахстане, избирательные участки пяти регионов страны - Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей - приступят к работе на час позже, то есть в 08:00 по времени Нур-Султана (06:00 - бакинское время).

В Казахстане проходит референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию. В соответствии с поправками сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд, закрепляется окончательная отмена смертной казни и исключаются положения о статусе первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda Konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum keçirilir

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