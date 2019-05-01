​В Казахстане проходит акция протеста против президентских выборов

Сотни людей вышли на несанкционированные митинги в Нур-Султане и Алма-Ате, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
В Алма-Ате митинги проходят в Центральном парке культуры и отдыха, в столице Казахстана – поблизости от здания городской администрации. Участники выступают против предстоящих президентских выборов, требуют повышения социальной защиты инвалидов, многодетных матерей, протестуют против строительства атомной электростанции.
Представители органов прокуратуры предупредили собравшихся о незаконности их действий.
Сотрудники полиции сопровождают участников митингов, но не препятствуют их проведению.
29 апреля генеральная прокуратура Казахстана предупредила граждан о незаконности митингов, призывы к проведению которых распространялись в социальных сетях и мессенджерах.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости