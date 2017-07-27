 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Казахстане при падении самолета погибли два человека

    Самолет выполнял авиахимработы© Ria.ru

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/  Два человека погибли в результате падения самолета Як-12 в Алма-Атинской области Казахстана. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию республики.

    "Двадцать седьмого июля произошло падение самолёта Як-12, принадлежащего авиакомпании "Казавиа", в Панфиловском районе Алматинской области, село Шолакай, 10 км севернее от Жаркента. Два человека погибли", — говорится в сообщении ведомства.

    Согласно данным комитета, самолет выполнял авиахимработы.

    По факту происшествия начато расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi