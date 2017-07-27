В Казахстане при падении самолета погибли два человека

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Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Два человека погибли в результате падения самолета Як-12 в Алма-Атинской области Казахстана. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию республики.

"Двадцать седьмого июля произошло падение самолёта Як-12, принадлежащего авиакомпании "Казавиа", в Панфиловском районе Алматинской области, село Шолакай, 10 км севернее от Жаркента. Два человека погибли", — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным комитета, самолет выполнял авиахимработы.

По факту происшествия начато расследование.