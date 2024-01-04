В Казахстане при обрушении кафе погибли два человека

В Уральске в результате обрушения кафе погибли два человека, еще шестерых вытащили из-под завалов живыми.

В Уральске в результате обрушения кафе погибли два человека, еще шестерых вытащили из-под завалов живыми.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба департамента по ЧС Западно-Казахстанской области.

В одном из кафе Уральска ночью 4 января произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего здание обрушилось.

"На данный момент силами ДЧС обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкции шесть человек, пятеро из которых доставлены в медучреждения, один человек от госпитализации отказался. Также обнаружены двое погибших. Личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

По данным ДЧС, под завалами могут находиться еще люди, спасательные работы продолжаются.