В Казахстане при обрушении кафе погибли два человека

В Уральске в результате обрушения кафе погибли два человека, еще шестерых вытащили из-под завалов живыми.
Как передает
В одном из кафе Уральска ночью 4 января произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего здание обрушилось.
"На данный момент силами ДЧС обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкции шесть человек, пятеро из которых доставлены в медучреждения, один человек от госпитализации отказался. Также обнаружены двое погибших. Личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
По данным ДЧС, под завалами могут находиться еще люди, спасательные работы продолжаются.