В Казахстане при наезде автомобиля погибли трое детей

В регионе
19 августа 2025 г. 22:50
В Урджарском районе Абайской области Казахстана автомобиль наехал на группу детей.

Как сообщает Report со ссылкой на Kazinform, в результате инцидента погибли трое детей, еще трое пострадали.

Уточняется, что в селе Бестерек 55-летний водитель Toyota потерял управление и врезался в группу детей, которые находились у ворот дома в 10 метрах от проезжей части.

"В результате происшествия двое детей скончались на месте, один – по дороге в медицинское учреждение. Ещё трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами", – сообщили в отделе полиции Урджарского района.

Отмечается, что водитель задержан. Освидетельствование показало, что в момент совершения ДТП он был трезв.

По поручению президента Казахстана для оказания медицинской помощи детям, пострадавшим в ДТП, на место происшествия вылетел самолет С-295 военно-транспортной авиации Министерства обороны с медицинской бригадой на борту в составе реаниматолога, нейрохирурга и травматолога.

Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda kişi avtomobili uşaqların üzərinə sürüb, ölənlər var

