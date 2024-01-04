В Казахстане при ЧП с автобусом на шахте погибли двое спасателей

Тела двух спасателей обнаружены на месте обвала на территории шахты в Павлодарской области Казахстана, куда провалился автобус с людьми.

Тела двух спасателей обнаружены на месте обвала на территории шахты в Павлодарской области Казахстана, куда провалился автобус с людьми.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Ранее в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям информировали, что автобус, в котором находились три спасателя и водитель, провалился в очистное пространство близ шахты на руднике.

"В настоящий момент аварийно-спасательные работы продолжаются. Проводится горизонтальная растяжка для вертикального спуска вниз. С прискорбием сообщаем, что силами спасателей департамента по ЧС в песке обнаружены тела двух наших погибших товарищей. Ведется работа по подъему их на поверхность. Автобус не обнаружен, поиски продолжаются", - рассказали в штабе.