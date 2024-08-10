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В Казахстане пресекли деятельность группы мошенников

В Казахстане пресекли деятельность группы мошенников Правоохранительные органы Жетысуской области на востоке Казахстана пресекли деятельность преступной группы, которая занималась мошенничеством по всей стране и обналичиванием денежных средств.
В регионе
10 августа 2024 г. 10:36
В Казахстане пресекли деятельность группы мошенников

Правоохранительные органы Жетысуской области на востоке Казахстана пресекли деятельность преступной группы, которая занималась мошенничеством по всей стране и обналичиванием денежных средств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По месту жительства подозреваемых изъято 35 сотовых телефонов, 135 sim-карт, 2 пневматических пистолета и 3 дорогостоящих автомобиля. Начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия и устанавливаются потерпевшие", - говорится в сообщении.

В настоящее время установлены 70 пострадавших от действий мошенников, ущерб превышает 100 млн тенге ($209 тыс.). При этом число потерпевших продолжает расти.

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