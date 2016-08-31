В Казахстане пресечена деятельность трех группировок, планировавших теракты

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Казахстане в период с 12 по 30 августа пресечена деятельность трех радикальных группировок, которые планировали теракты на территории страны.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

В ходе обысков было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, тротил, самодельное взрывное устройство, ножи, печатные и аудиоматериалы экстремистского содержания, атрибутика международных террористических организаций.

В настоящее время в отношении членов группировок начаты досудебные расследования.