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В Казахстане предупредили об ограничениях работы аэропорта Астаны

В Казахстане предупредили об ограничениях работы аэропорта Астаны Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана предупредил о временном закрытии воздушного пространства в аэропорту Астаны и связанных с этим задержками рейсов в преддверии проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 3-4
В регионе
29 июня 2024 г. 16:47
В Казахстане предупредили об ограничениях работы аэропорта Астаны

Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана предупредил о временном закрытии воздушного пространства в аэропорту Астаны и связанных с этим задержками рейсов в преддверии проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 3-4 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Задержки рейсов в аэропорту города Астана с 28 июня текущего года связаны с временным закрытием воздушного пространства в аэропорту Астаны по причине проведения тренировочных полетов самолетов Министерства обороны Республики Казахстан в рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации", -сказано в сообщении.

Введенные в Астане ограничения приводят "к цепным задержкам рейсов в других городах", в том числе в Алма-Ате.

Ко встрече лидеров объединения с 28 июня на отдельных улицах города ввели временные ограничения на передвижение транспортных средств и пешеходов.

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