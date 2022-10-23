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В Казахстане предупредили о незаконности митингов 24 и 25 октября

В Казахстане предупредили о незаконности митингов 24 и 25 октября Призывы выйти на митинги в городах Казахстана 24 и 25 октября, размещенные в социальных сетях, являются незаконными, так как эти акции не согласованы с госорганами. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обращении заместителя генер
В регионе
23 октября 2022 г. 11:33
В Казахстане предупредили о незаконности митингов 24 и 25 октября

Призывы выйти на митинги в городах Казахстана 24 и 25 октября, размещенные в социальных сетях, являются незаконными, так как эти акции не согласованы с госорганами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обращении заместителя генерального прокурора страны Жандоса Умиралиева.

"В социальных сетях размещаются ложные сообщения и провокационные призывы о принятии 24 и 25 октября участия в согласованных местными исполнительными органами митингах на центральных площадях. Данная информация не соответствует действительности. В эти дни на данных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось. С учетом празднования Дня республики будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия", - говорится в обращении.

В генпрокуратуре также отметили что, организация таких акций и участие в них незаконны и влекут ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Baş Prokurorluğu ölkədəki mitinqlərin qanunsuz olması ilə bağlı xəbərdarlıq edib

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