В Казахстане представили сводный проект поправок в конституцию

Заместитель председателя Конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов презентовал членам комиссии по конституционной реформе сводный проект поправок в конституцию.

Как передает Report, об этом сообщает Конституционный суд Казахстана.

По словам Нурмуханова, проект обновленной Конституции включает преамбулу, 11 разделов и 104 статьи. В документе предусмотрены два новых раздела - "Народный Совет" и "Внесение изменений и дополнений в Конституцию", а также переименованы четыре раздела.

Сообщается, что поправки затронули все разделы основного закона: изменения внесены в 77 статей, что составляет 84% текста конституции.

Нурмуханов также сообщил, что предлагаемые нововведения усиливают гарантии реализации и защиты конституционных прав и свобод, при этом при сохранении президентской формы правления существенно меняется организация единой государственной власти.

Среди ключевых изменений названы введение новой модели однопалатного парламента, расширение форм участия граждан в управлении государственными делами, повышение эффективности правозащитных механизмов, а также усиление роли Конституционного суда в обеспечении верховенства права.