В Казахстане представили сводный проект поправок в конституцию
- 28 января, 2026
- 15:40
Заместитель председателя Конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов презентовал членам комиссии по конституционной реформе сводный проект поправок в конституцию.
Как передает Report, об этом сообщает Конституционный суд Казахстана.
По словам Нурмуханова, проект обновленной Конституции включает преамбулу, 11 разделов и 104 статьи. В документе предусмотрены два новых раздела - "Народный Совет" и "Внесение изменений и дополнений в Конституцию", а также переименованы четыре раздела.
Сообщается, что поправки затронули все разделы основного закона: изменения внесены в 77 статей, что составляет 84% текста конституции.
Нурмуханов также сообщил, что предлагаемые нововведения усиливают гарантии реализации и защиты конституционных прав и свобод, при этом при сохранении президентской формы правления существенно меняется организация единой государственной власти.
Среди ключевых изменений названы введение новой модели однопалатного парламента, расширение форм участия граждан в управлении государственными делами, повышение эффективности правозащитных механизмов, а также усиление роли Конституционного суда в обеспечении верховенства права.