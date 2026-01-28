В Казахстане представили сводный проект поправок в конституцию

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Заместитель председателя Конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов презентовал членам комиссии по конституционной реформе сводный проект поправок в конституцию.

    По словам Нурмуханова, проект обновленной Конституции включает преамбулу, 11 разделов и 104 статьи. В документе предусмотрены два новых раздела - "Народный Совет" и "Внесение изменений и дополнений в Конституцию", а также переименованы четыре раздела.

    Сообщается, что поправки затронули все разделы основного закона: изменения внесены в 77 статей, что составляет 84% текста конституции.

    Нурмуханов также сообщил, что предлагаемые нововведения усиливают гарантии реализации и защиты конституционных прав и свобод, при этом при сохранении президентской формы правления существенно меняется организация единой государственной власти.

    Среди ключевых изменений названы введение новой модели однопалатного парламента, расширение форм участия граждан в управлении государственными делами, повышение эффективности правозащитных механизмов, а также усиление роли Конституционного суда в обеспечении верховенства права.

