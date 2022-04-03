В Казахстане предотвратили покушение на президента

Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

"Двадцать пятого марта 2022 года в городе Нур-Султан контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин республики "А", планировавший покушение на президента Казахстана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, кроме того, задержанный подозревается в подготовке покушения и на других высокопоставленных государственных служащих.