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В Казахстане предотвратили покушение на президента

В Казахстане предотвратили покушение на президента Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева.
В регионе
3 апреля 2022 г. 08:52
В Казахстане предотвратили покушение на президента

Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

"Двадцать пятого марта 2022 года в городе Нур-Султан контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин республики "А", планировавший покушение на президента Казахстана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, кроме того, задержанный подозревается в подготовке покушения и на других высокопоставленных государственных служащих.

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