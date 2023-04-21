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В Казахстане предотвратили готовившийся иностранцем теракт

В Казахстане предотвратили готовившийся иностранцем теракт Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратили террористический акт, который готовился организовать на юге республики иностранный гражданин.
В регионе
21 апреля 2023 г. 10:16
В Казахстане предотвратили готовившийся иностранцем теракт

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратили террористический акт, который готовился организовать на юге республики иностранный гражданин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"С начала текущего года подразделениями антитеррора КНБ предотвращен теракт с использованием самодельного взрывного устройства, который готовился гражданином одной из зарубежных стран в южном регионе Казахстана. Наряду с этим в столице нейтрализована радикальная религиозная ячейка. Восемь ее членов подозреваются в создании террористической группы, пропаганде и финансировании терроризма, а также иных преступлениях", - говорится в сообщении.

По аналогичным обвинениям задержаны в общей сложности 19 человек, приговорены к различным срокам лишения свободы еще четыре гражданина Казахстана.

"В рамках совершенствования мер противодействия данным угрозам при координации штаба Антитеррористического центра проведено 188 учений и тренировок. Отработана слаженность действий сил и средств уполномоченных государственных органов по своевременному выявлению угроз террористического характера и пресечению актов терроризма. Усилены меры по повышению эффективности противодействия лжетерроризму", - подчеркнули в КНБ.

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