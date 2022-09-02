О нас

В Казахстане предложили вернуть столице название Астана

В Казахстане предложили вернуть столице название Астана Созданная в феврале группа депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") предложила вернуть столице республики прежнее название Астана.
В регионе
2 сентября 2022 г. 20:33
В Казахстане предложили вернуть столице название Астана

Созданная в феврале группа депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") предложила вернуть столице республики прежнее название Астана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении группы.

"В случае внесения поправок в конституцию, используя эту возможность, нужно внести в основной закон еще одно важное изменение. Речь идет о возвращении прежнего названия столицы. Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы Астана, которое в свое время было предложено первым президентом Нурсултаном Назарбаевым", - говорится в заявлении.

По мнению парламентариев, это решение будет учитывать вклад бывшего главы государства в становление и развитие главного города страны, а также отвечать запросам и ожиданиям граждан.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Kazakhstani MPs back return of name 'Astana' to country's capital city

Самое читаемое

Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев
Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев
29 августа 2022 г. 06:38
Азерэнержи увеличил экспортные доходы на 7%
"Азерэнержи" увеличил экспортные доходы на 7%
31 августа 2022 г. 16:23
Игрок сборной Швейцарии из немецкого клуба перешел в Манчестер Сити
ФотоИгрок сборной Швейцарии из немецкого клуба перешел в "Манчестер Сити"
31 августа 2022 г. 22:28
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
1 сентября 2022 г. 10:49
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
2 сентября 2022 г. 01:32
Греция задействовала С-300 для преследования турецких F-16
Греция задействовала С-300 для преследования турецких F-16
28 августа 2022 г. 12:00
Завтра в Ереване от Генпрокурора потребуют ареста Никола Пашиняна
Завтра в Ереване от Генпрокурора потребуют ареста Никола Пашиняна
29 августа 2022 г. 02:26
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Забух
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Забух
31 августа 2022 г. 12:57
Аварийная защита Запорожской АЭС отключила пятый блок
Аварийная защита Запорожской АЭС отключила пятый блок
1 сентября 2022 г. 11:32
В Федерации велоспорта Азербайджана начал работу отдел по работе с ветеранами
В Федерации велоспорта Азербайджана начал работу отдел по работе с ветеранами
1 сентября 2022 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi