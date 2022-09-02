В Казахстане предложили вернуть столице название Астана

Созданная в феврале группа депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") предложила вернуть столице республики прежнее название Астана.

Созданная в феврале группа депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") предложила вернуть столице республики прежнее название Астана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении группы.

"В случае внесения поправок в конституцию, используя эту возможность, нужно внести в основной закон еще одно важное изменение. Речь идет о возвращении прежнего названия столицы. Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы Астана, которое в свое время было предложено первым президентом Нурсултаном Назарбаевым", - говорится в заявлении.

По мнению парламентариев, это решение будет учитывать вклад бывшего главы государства в становление и развитие главного города страны, а также отвечать запросам и ожиданиям граждан.