В Казахстане предложили изучить опыт Азербайджана в переходе на латиницу

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев предложит позаимствовать опыт Азербайджана в переходе на латиницу, сообщает Report со ссылкой на Tengrinews.kz.

"Я думаю, что процесс очень длительный. Ко всему надо подходить осторожно. Сам президент сказал. В этом году будем обсуждать со специалистами, учеными. Ближе к концу года будем какое-то решение предлагать", - заявил Е. Сагадиев.

Министр считает, что Казахстану следует отправить делегации в Узбекистан и Азербайджан, чтобы ознакомиться с опытом перехода на латиницу в данных странах.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о переходе на латиницу в следующем году.