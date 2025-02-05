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В Казахстане потребовали проверить деятельность USAID в стране

В Казахстане потребовали проверить деятельность USAID в стране В Казахстане потребовали провести аудит средств, выделяемых зарубежными спонсорами, в частности USAID.
В регионе
5 февраля 2025 г. 13:11
В Казахстане потребовали проверить деятельность USAID в стране

В Казахстане потребовали провести аудит средств, выделяемых зарубежными спонсорами, в частности USAID.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, на заседании парламента представитель фракции "Народная партия Казахстана" Магеррам Магеррамов заявил, что в свете скандалов и разговоров вокруг USAID, всплывают все новые и новые шокирующие подробности.

Он отметил, что в официальном заявлении Белого дома утверждается, что USAID на протяжении десятилетий занималось финансированием "вредоносных проектов". Учитывая эти заявления, следует узнать, на какие еще "благие" цели были направлены миллиардные средства в Центральной Азии.

"Что касается нашего региона, в 2022-2025 годах USAID выделило $2 млн на укрепление прав человека и равенства в Центральной Азии. Все бы ничего, но исполнитель программы – Европейская международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Это организация, которая реализует программы содействия правительства США в Казахстане", - сказал депутат, отметив, что соответствующий запрос он направил Минюст и Миннацэкономики.

Он подчеркнул, что надо разобраться, куда идут средства и кто их получает. Тем более, что периодический всплеск "активности" некоторых групп под лозунгами "права сексуальных меньшинств" происходят не по внутренним запросам общества, а под внешним воздействием, в том числе финансовой поддержкой извне.

Магеррамов подчеркнул, что Минюст и правительство в целом должны обеспечить защиту и безопасность казахстанских детей от подобных вредоносных "спонсорских" проектов.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda USAID-in fəaliyyətinin yoxlanılması tələb edilib

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