В Казахстане совершил жесткую посадку вертолет Минобороны, есть погибший

Вертолет Ми-8 министерства обороны Казахстана 9 ноября при выполнении учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку в Актюбинской области страны.

Вертолет Ми-8 министерства обороны Казахстана 9 ноября при выполнении учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку в Актюбинской области.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на министерство обороны Казахстана.

"9 ноября в районе поселка Сарыжар Актюбинской области при выполнении учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Военного института сил воздушной обороны. На борту находилось три члена экипажа, двое доставлены в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из членов экипажа скончался. Предварительная причина авиационного инцидента – техническая неисправность", - говорится в сообщении.

Минобороны отметило, что обстоятельства происшествия выясняются, на месте работает межведомственная оперативная группа.