В Казахстане потерпел крушение самолет АН-2

Самолет АН-2 потерпел крушение в Акмолинской области Казахстана, погиб пилот.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

"20 июня примерно в 10:00 в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолет АН-2. В результате происшествия пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в больницу", - рассказал Нурахметов.