В Казахстане построят сахарный завод за более чем $110 млн

Сахарный завод мощностью 144 тыс. тонн построят в Атырауской области Какзахстана.

Сахарный завод мощностью 144 тыс. тонн построят в Атырауской области Какзахстана.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Минсельхозе Казахстана.

Стоимость проекта - 58 млрд тенге ($112,5 млн).

Проект направлен на удовлетворение потребностей в сахаре внутреннего рынка. Для производства данного объема сахара потребуется около 900 тыс. тонн свеклы или тростникового сырья.

Инвестор уже провел переговоры с атырауской компанией, которая готова выращивать сахарную свеклу. Также будет создано 200 рабочих мест.