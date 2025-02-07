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В Казахстане построят сахарный завод за более чем $110 млн

В Казахстане построят сахарный завод за более чем $110 млн Сахарный завод мощностью 144 тыс. тонн построят в Атырауской области Какзахстана.
В регионе
7 февраля 2025 г. 10:38
В Казахстане построят сахарный завод за более чем $110 млн

Сахарный завод мощностью 144 тыс. тонн построят в Атырауской области Какзахстана.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Минсельхозе Казахстана.

Стоимость проекта - 58 млрд тенге ($112,5 млн).

Проект направлен на удовлетворение потребностей в сахаре внутреннего рынка. Для производства данного объема сахара потребуется около 900 тыс. тонн свеклы или тростникового сырья.

Инвестор уже провел переговоры с атырауской компанией, которая готова выращивать сахарную свеклу. Также будет создано 200 рабочих мест.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda şəkər zavodu inşa ediləcək

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