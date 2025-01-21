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В Казахстане построят 41 завод по переработке отходов можностью 1,1 млн тонн

В Казахстане построят 41 завод по переработке отходов можностью 1,1 млн тонн В Казахстане построят 41 завод по переработке отходов. Их общая мощность переработки составит 1,1 млн тонн в год.
В регионе
21 января 2025 г. 09:54
В Казахстане построят 41 завод по переработке отходов можностью 1,1 млн тонн

В Казахстане построят 41 завод по переработке отходов. Их общая мощность переработки составит 1,1 млн тонн в год.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Сейчас на рассмотрении Минэкологии и природных ресурсов находятся 65 проектов на общую сумму 307 млрд тенге ($579,2 млн). Реализация всего списка проектов позволит создать более 4,5 тыс. рабочих мест и привлечь 54,6 млрд тенге ($103 млн) частных инвестиций.

Ликвидировать порядка 4,5 тыс. свалок помогли спутниковые снимки, отметили в Минэкологии.

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