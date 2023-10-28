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В Казахстане после взрыва на шахте сменят главу компании "АрселорМиттал Темиртау" 

В Казахстане после взрыва на шахте сменят главу компании "АрселорМиттал Темиртау"  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Вадима Басина на должность руководителя компании "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ), которая переходит в собственность государства после аварии на ее шахте.
В регионе
28 октября 2023 г. 16:23
В Казахстане после взрыва на шахте сменят главу компании АрселорМиттал Темиртау 
Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Вадима Басина на должность руководителя компании "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ), которая переходит в собственность государства после аварии на ее шахте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.

"Вы знаете Басина Вадима Борисовича. Он когда-то работал на "АрселорМиттал", был заместителем акима области. Я ему поручаю вернуться и возглавить данное предприятие, взять под управление. У нынешнего руководства предприятия ничего не получается", — сказал глава Казахстана по итогам встречи с семьями пострадавших шахтеров.

По словам Токаева, "АрселорМиттал Темиртау" оказалось худшим предприятием в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества.

Решение пересмотреть отношения с АМТ власти Казахстана приняли после сегодняшнего пожара на шахте имени Костенко в Караганде, где, по предварительной версии, произошел взрыв метана.

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