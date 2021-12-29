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В Казахстане полностью отменили смертную казнь

В Казахстане полностью отменили смертную казнь Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросу отмены смертной казни.
В регионе
29 декабря 2021 г. 17:20
В Казахстане полностью отменили смертную казнь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросу отмены смертной казни.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Токаев 2 января этого года подписал закон о ратификации второго факультативного протокола к международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Тогда Казахстан ратифицировал протокол с оговоркой, оставив за собой право применения смертной казни в военное время за совершение тяжких преступлений военного характера. В ноябре Токаев высказал мнение, что республика должна отменить смертную казнь без каких-либо оговорок о возможности ее применения за военные преступления.

Подписанным законом внесены поправки в уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный кодексы и ряд законов. В УК статья "смертная казнь" как исключительная мера наказания исключается полностью.

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