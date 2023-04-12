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В Казахстане полиция задержала группу перекрывших дорогу граждан

В Казахстане полиция задержала группу перекрывших дорогу граждан Правоохранительные органы Казахстана задержали в Жанаозене (Мангистауская область) группу лиц, перекрывших проезжую часть.
В регионе
12 апреля 2023 г. 09:27
В Казахстане полиция задержала группу перекрывших дорогу граждан

Правоохранительные органы Казахстана задержали в Жанаозене (Мангистауская область) группу лиц, перекрывших проезжую часть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила пресс-служба областного департамента полиции.

"Утром 12 апреля в Жанаозене группа граждан перекрыла проезжую часть, создавая препятствия для движения транспорта горожан. Для обеспечения общественной безопасности и беспрепятственного движения транспортных средств они были доставлены полицейскими в городской отдел полиции для проведения профилактической беседы", - говорится в сообщении. Согласно законодательству, создание препятствия для движения транспортных средств влечет административную ответственность в виде штрафа.

"24 человека, ранее задержанные в Жанаозене за перекрытие проезжей части, после проведения профилактической беседы о недопустимости подобных противоправных действий были отпущены по домам", - сообщили позже в пресс-службе полиции.

Во вторник сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали в Астане за организацию несанкционированного митинга группу бывших сотрудников нефтесервисной компании из Жанаозена, которые почти сутки находились у здания Министерства энергетики.

В пресс-службе компании "Казмунайгаз" ранее проинформировали, что несколько десятков собравшихся в Астане людей являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", которая проиграла тендер на выполнение нефтесервисных услуг для акционерного общества "Озенмунайгаз" - дочерней компании "Казмунайгаза". 1 апреля им предложили трудоустройство в другой компании с сохранением заработных плат в среднем на уровне 700 тыс. тенге (около 1,5 тыс. долларов), однако экс-сотрудники фирмы отказались от этих условий и настаивали на отмене результатов тендера.

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