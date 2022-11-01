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В Казахстане поезд столкнулся с легковым автомобилем, погибли шесть человек

В Казахстане поезд столкнулся с легковым автомобилем, погибли шесть человек На железнодорожном переезде участка Тараз-Шу Жамбылской области Казахстана произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Из-за столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем погибли 6 человек.
В регионе
1 ноября 2022 г. 10:48
В Казахстане поезд столкнулся с легковым автомобилем, погибли шесть человек

На железнодорожном переезде участка Тараз-Шу Жамбылской области Казахстана произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Из-за столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем погибли 6 человек.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба регионального департамента полиции.

"На железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с автомашиной Audi. В результате ДТП погибло шесть человек", - сказано в сообщении.

Погибшие находились в легковом автомобиле. Столкновение произошло 1 ноября в 08:55 по местному времени. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Полиция проводит необходимые экспертизы.

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