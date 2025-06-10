В Казахстане поезд насмерть сбил женщину на железнодорожной станции

Поезд насмерть сбил женщину на железнодорожной станции в Акмолинской области Казахстана.

Поезд насмерть сбил женщину на железнодорожной станции в Акмолинской области Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба национальной железнодорожной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

"Трагедия произошла 10 июня в 03:02 на станции "Анар" в Акмолинской области. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось", - сообщили в КТЖ.

Женщина погибла на месте, ее личность установлена. По предварительной версии, она свела счеты с жизнью.