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В Казахстане поезд насмерть сбил женщину на железнодорожной станции

В Казахстане поезд насмерть сбил женщину на железнодорожной станции Поезд насмерть сбил женщину на железнодорожной станции в Акмолинской области Казахстана.
В регионе
10 июня 2025 г. 17:09
В Казахстане поезд насмерть сбил женщину на железнодорожной станции

Поезд насмерть сбил женщину на железнодорожной станции в Акмолинской области Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба национальной железнодорожной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

"Трагедия произошла 10 июня в 03:02 на станции "Анар" в Акмолинской области. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось", - сообщили в КТЖ.

Женщина погибла на месте, ее личность установлена. По предварительной версии, она свела счеты с жизнью.

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