​В Казахстане подтверждены 44 случая коронавируса

Казахстанские медики выявили в стране еще семь новых случаев заражения коронавирусом, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики, общее число инфицированных составляет теперь 44 человека.

"Зарегистрировано еще семь случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждены 44 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы - 19 случаев, в Нур-Султане - 25 случаев.

В Казахстане о первом случае инфицирования коронавирусом объявили 13 марта. На данный момент из 44 заразившихся 19 человек находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате, 25 - в Нур-Султане.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.