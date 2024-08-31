В Казахстане почти 1,8 тыс. школ обеспечили интернетом с применением Starlink

Власти Казахстана подключили к интернету почти 1,8 тыс. школ посредством терминалов Starlink от компании SpaceX.

Власти Казахстана подключили к интернету почти 1,8 тыс. школ посредством терминалов Starlink от компании SpaceX.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Ведется активная работа по развитию цифровой инфраструктуры. На сегодня спутниковый интернет Starlink установлен в 1 757 школах, благодаря чему скорость соединения выросла в три раза. В 122 [школах] завершаются работы по подключению интернета. Вместе с тем завершена оцифровка всех учебников, электронные версии доступны школьникам на 11 платформах", - говорится в тексте.

В пресс-службе также отметили, что в текущем году 15 казахстанских вузов внедряют курсы Google по искусственному интеллекту для 12 тыс. студентов в рамках программы Generative AI. При этом два высших учебных заведения примут участие в пилотном проекте Google for Education.