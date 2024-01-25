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В Казахстане по подозрению в финансировании терроризма задержаны три человека

В Казахстане по подозрению в финансировании терроризма задержаны три человека Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали трех человек, которые подозреваются в пропаганде и финансировании терроризма.
В регионе
25 января 2024 г. 09:27
В Казахстане по подозрению в финансировании терроризма задержаны три человека

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали трех человек, которые подозреваются в пропаганде и финансировании терроризма.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"20 и 24 января в городах Астана, Шымкент и Актюбинской области проведены операции. Оперативниками задержаны и взяты под стражу три человека, подозреваемые в пропаганде и финансировании терроризма", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса. Проводятся оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств данных дел.

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Версия на английском языке Three people detained on suspicion of financing terrorism in Kazakhstan

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