В Казахстане по подозрению в финансировании терроризма задержаны три человека

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали трех человек, которые подозреваются в пропаганде и финансировании терроризма.

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали трех человек, которые подозреваются в пропаганде и финансировании терроризма.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"20 и 24 января в городах Астана, Шымкент и Актюбинской области проведены операции. Оперативниками задержаны и взяты под стражу три человека, подозреваемые в пропаганде и финансировании терроризма", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса. Проводятся оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств данных дел.