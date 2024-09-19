В Казахстане по делу о вовлечении в секс-рабство школьницы арестовали 11 человек

По делу о вовлечении в сексуальное рабство несовершеннолетней на юге Казахстана в Кызылординской области арестованы 11 человек.

По делу о вовлечении в сексуальное рабство несовершеннолетней на юге Казахстана в Кызылординской области арестованы 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил заместитель главы МВД Казахстана Игорь Лепеха.

"Установлено 13 фигурантов, и 11 из них арестованы, двое - под домашним арестом. На сегодняшний день возбуждены уголовные дела по ряду статей", - сказал Лепеха.

Он уточнил, что среди 13 фигурантов - те, кто непосредственно вовлекал несовершеннолетнюю в занятие проституцией, а также, кто организовал этот процесс. "Занимается этим вопросом следствие. Всех будут проверять. Клиентов в том числе", - добавил он.

Отметим, что 16 августа аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев провел совещание, где раскритиковал подчиненных и потребовал принятия жестких мер к уполномоченным лицам, которые вовремя не предотвратили факт вовлечения несовершеннолетней в проституцию. Он отметил, что эти преступные действия продолжались почти полгода.

Позже были уволены директор, классный руководитель и другие сотрудники школы, где училась девушка, попавшая в сексуальное рабство. Департаменту полиции региона было поручено принять кадровые решения в отношении ответственных специалистов - вплоть до увольнения.

По данным фонда "НеМолчи.kz", к инциденту причастны одноклассники пострадавшей, которые вместе со своими родственниками длительное время накачивали девочку наркотиками и заставляли ее заниматься проституцией, угрожая расправиться с ее семьей, а также подвергая ее издевательствам и избиениям.