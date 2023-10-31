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В Казахстане по делу Delta Bank арестовали активы, экс-главу осудили на 10 лет

В Казахстане по делу Delta Bank арестовали активы, экс-главу осудили на 10 лет Заводы, зерновой терминал в Вентспилсе, элитный ресторан в Праге, виллу в Арабских Эмиратах арестовали в рамках расследования по делу казахстанского Delta Bank.
В регионе
31 октября 2023 г. 12:04
В Казахстане по делу Delta Bank арестовали активы, экс-главу осудили на 10 лет

Заводы, зерновой терминал в Вентспилсе, элитный ресторан в Праге, виллу в Арабских Эмиратах арестовали в рамках расследования по делу казахстанского Delta Bank.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).

"Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов", - отмечается в сообщении.

Среди арестованной собственности - элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях, расположенных в Праге, Чешская Республика, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов.

"Санкционирован арест 100% доли "Вентспилского зернового терминала", расположенного в Латвии путем направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой", - отметили в агентстве.

В Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву, добавили в АФМ.

Суд приговорил его к к 10 годам лишения свободы, напомнили в ведомстве.

"Пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются АО "КазИнвестБанк", АО "Банк Развития Казахстана" и АО "ЕНПФ", - подчеркнули в агентстве.

АФМ продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа.

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