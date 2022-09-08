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В Казахстане планируют ввести 4-дневную рабочую неделю

В Казахстане планируют ввести 4-дневную рабочую неделю В Казахстане планируют разрешить устанавливать для работников четырехдневную рабочую неделю.
В регионе
8 сентября 2022 г. 13:45
В Казахстане планируют ввести 4-дневную рабочую неделю

В Казахстане планируют разрешить устанавливать для работников четырехдневную рабочую неделю.

Как передает Report, об этом сообщает Kapital.kz.

Данный вопрос нашел отражение в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты".

"По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей", - говорится в нем.

В министерстве поясняют, что на отдельных производствах возникает необходимость установления пятидневной и четырехдневной рабочей недели одновременно в различные недели. Например, одна неделя работы с пятидневным графиком работы, вторая неделя с четырехдневным. Данная практика уже применяется к офисным работникам и соответствует международным стандартам в области труда.

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