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В Казахстане перестали работать государственные сайты

В Казахстане перестали работать государственные сайты Ряд сайтов правительственных учреждений в Казахстане перестали работать.
В регионе
27 ноября 2023 г. 11:47
В Казахстане перестали работать государственные сайты

Ряд сайтов правительственных учреждений в Казахстане перестали работать.

Как передает Report, об этом сообщает Kazinform.

При этом отмечается, что сайт президента страны - Акорда работает.

В пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщили, что ведутся работы по восстановлению сайтов.

"В настоящее время наблюдается некорректная работоспособность Единой платформы интернет-ресурсов государственных органов Gov.kz. Ведутся работы по восстановлению. В ближайшее время сайт будет доступен", – отметили в пресс-службе.

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Версия на английском языке Government websites stop working in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda dövlət saytlarının fəaliyyəti dayanıb

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