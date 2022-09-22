В Казахстане озвучены сроки выдвижения кандидатов в президенты

Выдвижение кандидатов на должность президента Казахстана состоится с 23 сентября до 11 октября 2022 года.

Выдвижение кандидатов на должность президента Казахстана состоится с 23 сентября до 11 октября 2022 года.

Как передает Report, об этом передает "Казинформ" со ссылкой на зампредседателя Центральной избирательной комиссии страны Константина Петрова.

"Выдвижение кандидатов на должность президента РК начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть с 23 сентября, и закончится в 18 часов 11 октября текущего года", - сообщил он.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных президентских выборов. Они пройдут 20 ноября 2022 года.

Право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке.