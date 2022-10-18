В Казахстане отметили снижение числа прибывающих в страну россиян

В Казахстане уменьшилось число въезжающих из России.

В Казахстане уменьшилось число въезжающих из России.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

"Число приезжающих из России меньше, чем число выезжающих. В сутки 8-9 тыс. россиян прибывают, 10-11 тыс. граждан РФ выезжают. Это показатели, как и были ранее, они пришли в норму", - сказал Ахметжанов журналистам.

С начала частичной мобилизации в России увеличился поток россиян, прибывающих в Казахстан. В период с 21 сентября по 4 октября в республику въехали более 200 тыс. российских граждан, выехали 147 тыс., сообщает "Интерфакс".