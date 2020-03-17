В Казахстане отменили пятничные молитвы в мечетях из-за коронавируса

Проведение пятничных молитв временно приостанавливается в казахстанских мечетях из-за введения в стране чрезвычайного положения и рисков распространения коронавируса. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

В Казахстане с понедельника на месяц введен режим чрезвычайного положения в целях защиты жизни и здоровья граждан в условиях распространения коронавируса.

"В связи с введением в стране чрезвычайного положения, а также с повышенным риском распространения вируса, в мечетях временно не будут проводится пятничные молитвы. Каждый человек вместо пятничного намаза в мечети будет читать полуденный намаз в своем доме", - говорится в сообщении на сайте ДУМК.

Согласно сообщению, мечети не закроются, для призыва к молитве будет звучать пятикратный азан (призыв к молитве), однако мусульмане не будут совершать пятикратный намаз в мечети.

По данным управления, временно приостанавливаются поминальные обеды, которые проводятся в столовых, находящихся при мечетях. Кроме того, ДУМК рекомендует проводить погребальные молитвы в кругу близких родственников.

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