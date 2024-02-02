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В Казахстане открыли женский полицейский участок

В Казахстане открыли женский полицейский участок В казахстанском городе Темиртау заработал женский полицейский участок.
В регионе
2 февраля 2024 г. 16:28
В Казахстане открыли женский полицейский участок

В казахстанском городе Темиртау заработал женский полицейский участок.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила пресс-служба акимата Карагандинской области.

"В участке только женщины: сотрудники ювенальной полиции, следователи, оперуполномоченные, инспектор по делам несовершеннолетних. Можно получить помощь юристов и психологов", - говорится в сообщении.

Новое подразделение объединили с государственным кризисным центром для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

"Женщина женщину поймет лучше. Мы хотим, чтобы отношения были максимально доверительные. Наш дресс-код – деловой костюм, чтобы обратившиеся к нам женщины не ощущали барьера при виде полицейского в форме", – говорит старший оперуполномоченный майор Жания Рахматулина.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии МВД заявил о том, что поправки, ужесточающие ответственность за бытовое насилие в Казахстане примут в ближайшее время. Он поручил министерству подготовить сотрудников к переходу на новый формат работы.

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