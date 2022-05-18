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В Казахстане открыли компанию, чтобы помогать России обходить санкции

В Казахстане открыли компанию, чтобы помогать России обходить санкции В Казахстане открыли компанию, чтобы помогать России обходить санкции
В регионе
18 мая 2022 г. 16:46
В Казахстане открыли компанию, чтобы помогать России обходить санкции

В Казахстане открыли компанию, чтобы помогать России обходить санкции

Как сообщает Report, об этом заявил член экспертной группы по стратегическим коммуникациям при главнокомандующем вооруженных сил Украины Дмитрий Громаков.

Консалтинговая компания «Вита Либерта» (Vita Liberta) открыла новое юрлицо на территории Казахстана.

Как следует из документов, основной целью деятельности предприятия станет релокация российских компаний и их перерегистрация на территории Казахстана для обхода санкций, а также обеспечения “параллельного импорта”, то есть нелегальных поставок товаров в Россию.

Напомним, ранее в Казахстане заявили, что не будут помогать России обходить санкции.

Первый замруководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов сказал, что республика "не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и Евросоюза", и Казахстан сделает "все возможное", чтобы контролировать санкционные товары и любые инвестиции физических или юридических лиц из России, находящихся под санкциями.

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