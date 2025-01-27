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В Казахстане осудили троих человек за организацию беспорядков в 2022 году

В Казахстане осудили троих человек за организацию беспорядков в 2022 году Суд Алматы приговорил Армана Джумагельдиева ("Дикий Арман"), которого власти называют криминальным авторитетом, полковника Комитета нацбезопасности Руслана Искакова, а также депутата местного законодательного органа города Кайрата Кудайбергена соответстве
В регионе
27 января 2025 г. 11:15
В Казахстане осудили троих человек за организацию беспорядков в 2022 году

Суд Алматы приговорил Армана Джумагельдиева ("Дикий Арман"), которого власти называют криминальным авторитетом, полковника Комитета нацбезопасности Руслана Искакова, а также депутата местного законодательного органа города Кайрата Кудайбергена соответственно к 20, 15,6 и 8 годам лишения свободы за организацию январских беспорядков в 2022 году.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Дело криминального авторитета и указанных лиц поступило в суд больше года назад. "Дикого Армана" задержали сразу же после январских погромов 2022 года, в организации которых его и обвиняли. Вместе с ним задержали еще шестерых человек, у которых изъяли четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибра, боеприпасы, холодное оружие и бронированный автомобиль.

В Генпрокуратуре утверждали, что "Дикий Арман" должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать так называемый народный совет для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему помогали экс-депутат маслихата Алматы, а также активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу "Казахстан" в Алматы.

По версии следствия, "Дикий Арман" похищал людей во время беспорядков. Его вооруженные люди похитили и насильно удерживали 24 мирных гражданина из числа случайных прохожих. Их сначала перевозили с места на место, избивали, в результате один человек скончался.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda 2022-ci il iğtişaşlarının təşkilinə görə üç nəfər azadlıqdan məhrum edilib
Версия на английском языке Kazakhstan convicts three for orchestrating 2022 riots

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