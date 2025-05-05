В Казахстане около 45% сырья для химпроизводств экспортируется без глубокой переработки

Потенциал нефтехимической отрасли по глубокой переработке сырья в Казахстане используется недостаточно, отчего объемы выпуска сложной продукции невысоки.

Потенциал нефтехимической отрасли по глубокой переработке сырья в Казахстане используется недостаточно, отчего объемы выпуска сложной продукции невысоки.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил премьер-министр РК Олжас Бектенов.

"В условиях волатильности цен на сырьевые ресурсы и нефть следует увеличивать переработку и выходить на внешние рынки уже с готовой продукцией. Сегодня около 45% сырья для химических производств экспортируется без глубокой переработки. К примеру, ежегодно из Казахстана вывозится порядка 800 тыс. тонн фосфоритового сырья. Нам необходимо создать условия для привлечения частных инвестиций в новые высокотехнологичные проекты по переработке сырья", - заявил премьер- министр, выступая на очередном заседании правительства в понедельник.

Он поручил Министерству национальной экономики совместно с Министерствами энергетики и промышленности до 1 июля ёвнести в правительство предложения с конкретными мерами по налоговому и таможенному стимулированию химических и нефтегазохимических проектов.

Помимо этого, глава кабмина поручил министерствам энергетики, промышленности, национальной экономики и юстиции до 1 сентября внести в правительство проект закона по развитию нефтехимии.

По данным правительства по итогам прошлого года объем производства в химической промышленности увеличился на 7,7%, в нефтегазохимическом секторе – более чем на 50%. Экспорт химической продукции превысил $2 млрд, что на 13% выше уровня 2023 года. Положительная динамика сохраняется и в I квартале 2025 года. Химия демонстрирует рост на 12,5%.

В стране действуют 12 крупных химических и нефтегазохимических предприятий. Они выпускают широкий спектр продукции, включая минеральные удобрения, неорганические и органические химикаты.

В Атырауской области работает завод по производству полипропилена. Это крупнейшее предприятие подобного рода в Центральной Азии.

В прошлом году начато строительство II этапа данного проекта – производство полиэтилена. На юге Казахстана, в Жамбылской области ожидается расширение производства цианида натрия и сульфата аммония. Кроме того, реализуются перспективные проекты по производству бутадиена, карбамида, полиэтилентерефталата.