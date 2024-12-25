В Актау помогут с размещением прибывших родных пострадавших при крушении самолета AZAL

Аким Мангистауской области Казахстана Нурдаулет Килыбай пообещал оказать помощь с питанием и размещением родных пострадавших в авиакрушении самолета AZAL в Актау.

Аким Мангистауской области Казахстана Нурдаулет Килыбай пообещал оказать помощь с питанием и размещением родных пострадавших в авиакрушении самолета AZAL в Актау.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Tengrinews.

"Мы окажем всю необходимую помощь. Родственники из списка. Наверняка, они здесь не имеют ни знакомых, ни друзей. Почти все иностранцы. Если вы соберетесь в Актау, запишите телефон: +7 702 525 31 01. 24 часа в сутки по номеру телефона могут помочь. Единственное, укажите чьим родственником вы являетесь", - сказал он.

Аким добавил, что помощь с питанием и размещением будет оказана всем родным пострадавших.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. По последним данным, погибли 38 человек. Согласно соответствующему распоряжению президента Ильхама Алиева, 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.