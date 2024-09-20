В Казахстане офицер совершил суицид через повешение

В квартире по месту проживания во внеслужебное время обнаружено тело офицера одной из воинских частей Аягозского гарнизона.

В квартире по месту проживания во внеслужебное время обнаружено тело офицера одной из воинских частей Аягозского гарнизона.

Как передает Report, об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Аягозского гарнизона.

По предварительной информации, офицер совершил суицид через повешение. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело.

Командование Сухопутных войск выражает соболезнование родным и близким военнослужащего, - сообщили в пресс-службе Аягозского гарнизона.