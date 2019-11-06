Казахстанские депутаты одобрили вывод из российской аренды на Байконуре 11,6 тысяч га земель

Мажилис парламента Казахстана одобрил решение о выводе из российской аренды 11,6 тысяч га земли в Байконуре.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", данное решение было прописано в протоколе 2017 года к межправительственному соглашению об аренде космодрома и земли вокруг него.

По словам министра сельского хозяйства Сапархана Омарова, всего из аренды выводится четыре земельных участка. На них будут построен участок автомобильной дороги "Западная Европа - Западный Китай", железной дороги Алма-Ата - Москва, участок газопровода "Бейнеу - Шымкент"). Также земля будет задействована в развитии поселка Торетам Кармакшынского района Кызылординской области.

Министр добавил, что при этом арендная плата со стороны России останется прежней.

Отметим, что Россия арендует комплекс "Байконур", в который входят город Байконур и космодром. В городе живет больше 76,5 тысяч человек, 60% из которых - граждане Казахстана, около 37% - граждане России. Глава администрации Байконура назначается указами президентов двух стран. В городе действуют российские органы власти, в том числе городская администрация, муниципальные предприятия и учреждения и силовые структуры.