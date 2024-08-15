В Казахстане объявили в розыск бывшего зятя экс-главы Комитета нацбезопасности

Агентство по противодействию коррупции Казахстана объявило в розыск бизнесмена Азамата Капенова - бывшего зятя экс-председателя Комитета нацбезопасности (КНБ) республики Карима Масимова.

Агентство по противодействию коррупции Казахстана объявило в розыск бизнесмена Азамата Капенова - бывшего зятя экс-председателя Комитета нацбезопасности (КНБ) республики Карима Масимова.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Департаментом Агентства по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области за совершение тяжкого преступления, предусмотренного статьей 190 части 4 пункта 3 ("мошенничество") УК Казахстана разыскивается гражданин РФ Капенов Азамат Абаевич, 12.04.1978 года рождения, уроженец Кыргызстана. Мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в тексте.

За информацию о местонахождении разыскиваемого ведомство обещает вознаграждение.

Он ранее занимал должность замгенерального директора по развитию бизнеса на территории СНГ и сопредельных государств АО "Федеральная грузовая компания".

В апреле 2023 Масимов приговорен к 18 годам лишения свободы. Его признали виновным в госизмене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.